В Грозном увековечили имя погибшего офицера башкирского СОБРа

Инициатива увековечить имена погибших воинов принадлежит Советам ветеранов СОБРа городов Перми, Челябинска и Уфы. Идея нашла поддержку у чеченской администрации и РПЦ. На доске – имена более 30 сотрудников подразделений СОБРа. Они погибли в ходе мартовских боев 1996 года в Грозном.