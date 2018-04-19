В Башкирии в школе, где мальчик устроил резню, дежурят психологи

Напомним, ЧП произошло вчера в одной из школ Стерлитамаке. Подросток явился в класс и ударил канцелярским ножом свою учительницу и одноклассницу, еще одна девочка выпрыгнула из окна, спасаясь от Артема. Затем школьник попытался покончить с собой.