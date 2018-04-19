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В Башкирии в школе, где мальчик устроил резню, дежурят психологи

19 апреля 2018, 10:58
В школе Стерлитамака возобновились учебные занятия после вчерашнего ЧП.

Сегодня, 19 апреля, в школе города Стерлитамака, где вчера произошло резонансное нападение ученика на одноклассников и учительницу, возобновились учебные занятия.

Как стало известно Медиакорсети, кабинет, в котором случилась трагедия, опечатан, но в остальном учебный день в школе идет в обычном режиме. Уроки начались, как обычно в 8.30 утра.

Как сообщил директор школы, на всякий случай в учебном заведении сейчас дежурит бригада психологов, которые готовы оказать помощь как детям, так и взрослым.

Напомним, ЧП произошло вчера в одной из школ Стерлитамаке. Подросток явился в класс и ударил канцелярским ножом свою учительницу и одноклассницу, еще одна девочка выпрыгнула из окна, спасаясь от Артема. Затем школьник попытался покончить с собой.

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