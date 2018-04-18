В Уфе на территории детсада нашли мертвых птиц

- Это очень печальное зрелище, особенно на территории детского сада. Не знаю, в чем причина их гибели, но мертвые птички попадались не только во дворе детского сада, но и на тротуарах и возле подъездов, - рассказала Медиакорсети Ульяна. – Я сперва подумала, что они могли погибнуть от поражения током, но ведь они лежали в разных участках тротуаров и двора. Наверное, их гибель может быть связана с химическим отравлением.