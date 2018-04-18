mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В администрации Уфы появился аудитор

18 апреля 2018, 11:34
Депутаты проголосовали единогласно за введение новой должности.

Такое решение принял городской совет депутатов сегодня, 18 апреля, на своем заседании. Должность аудитора контрольно-счетного органа ревизионной комиссии уфимской администрации получила Елена Корбан, за нее проголосовали все депутаты единогласно.

Сейчас она пока занимает должность заместителя начальника уфимского финуправления. В связи с чем понадобилась новая должность и почему ранее обходились без нее, пока не ясно.

Также спикер горсовета Валерий Трофимов настоятельно призвал всех депутатов субботний день 21 апреля потратить на общее благое дело – принять участие в субботнике. Так и сказал:

- Не просто призываю, а настоятельно призываю.

Материалы по теме
В деятельности «Башавтотранса» аудиторы выявили множество нарушенийВ Уфе вандалы разорили город еще на миллион рублейСергей Калугин (Минкомсвязи РФ): "Умный город" сэкономит десятки процентов
#Новости#Горсовет Уфы#Марат Гареев#Политика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48