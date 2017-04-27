В деятельности «Башавтотранса» аудиторы выявили множество нарушений

Данные о финансовых нарушениях были озвучены на коллегии контрольно-счётной палаты республики.

Нарушения были выявлены в использовании государственного имущества, при осуществлении пассажирских перевозок, в том числе льготной категории граждан, сообщает «Башинформ». Кроме того, производились необоснованные выплаты вознаграждений руководству предприятия.

- По мнению проверяющих КСП РБ, причиной возникновения убытков организации, снижения качества обслуживания пассажиров послужила плохая организация работы и неэффективное использование основных средств самим предприятием, - говорится в сообщении "Башинформа". - Предприятием не выполняется план пассажироперевозок, сокращаются маршруты регулярных перевозок, остается низкой загруженность автобусов большой вместимости.

В ходе проверки составлено 19 административных протоколов, по четырем судебным решениям сумма наложенных штрафов составила 105 тысяч рублей, пишет «Башинформ». Материалы проверки направлены в прокуратуру Башкирии, сообщили в КСП РБ.

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