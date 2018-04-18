Подростковая агрессивность была и будет всегда – эксперт

- Школа стала формой оказания услуг образовательных, утрачена идея воспитания и преемственности, - сказал Александр Федорович. - Начинать нужно с федеральных программ воспитания, которые должны носить тотальный характер. Имеет смысл ввести должность воспитателя. Чтобы это был не классный руководитель, а человек, который занимается только классом. Дать ему в помощь психолога, не номинальную фигуру, а специалиста, который будет курировать класс.