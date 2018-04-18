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Подростковая агрессивность была и будет всегда – эксперт

18 апреля 2018, 14:30
Психолог поделился мнением о воспитании подростков и рассказал о необходимых мерах предотвращения агрессии.

Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович дал комментарий в эфире радио Sputnik о подростковой агрессивности в связи с ЧП в стерлитамакской школе в Башкирии.

Психолог сообщил, что наши школьники дублируют ужасные американские формы, поскольку родители позаимствовали американскую форму взаимодействия с подростками. С другой стороны, «потерянное поколение 90-х» совсем не уделяет внимания детям.

- Школа стала формой оказания услуг образовательных, утрачена идея воспитания и преемственности, - сказал Александр Федорович. - Начинать нужно с федеральных программ воспитания, которые должны носить тотальный характер. Имеет смысл ввести должность воспитателя. Чтобы это был не классный руководитель, а человек, который занимается только классом. Дать ему в помощь психолога, не номинальную фигуру, а специалиста, который будет курировать класс.

Я бы ввел, наряду со всеми экзаменами, тотальное тестирование с целью выявления проблемных детей, группы риска. Необходимо и взаимодействие с родителями, считает эксперт

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