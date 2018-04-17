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В центре Уфы проведут реконструкцию большого дорожного коридора

17 апреля 2018, 09:22
Речь идет об участке трассы от проспекта Салавата Юлаева до Затонского моста.

Сегодня, 17 апреля, в администрации Уфы на оперативном совещании глава города Ирек Ялалов объявил о необходимости решить вопрос с масштабной реконструкцией дорожного коридора в самом оживленном месте Уфы. Это связано с недавними решениями о строительстве Восточного выезда из Уфы

- Самое главное - нам сейчас нужно решить вопрос с этим коридором - от проспекта Салавата Юлаева и до Затонского моста, - отметил Ирек Ялалов. - Без реконструкции этого коридора по улице Галле с пересечением проспекта Октября и улиц Комсомольской и Зорге должным образом этот комплекс не заработает. Если мы говорим, что за 4-5 лет этот проект с Восточным выездом будет построен, мы должно сформировать соответствующую инфраструктуру.

По словам Ирека Ялалова, в рамках нового проекта теперь уже точно наконец-то удастся завершить строительство автомобильного туннеля в районе улицы Менделеева и проспекта Салавата Юлаева.

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