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В Башкирии пройдут учения для ликвидации чрезвычайных ситуаций

17 апреля 2018, 13:08
В учении будут задействованы силы территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций во всех 85 субъектах России.

С 17 по 19 апреля пройдет крупномасштабное командно-штабное учение, в котором будут отработаны действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем и природными пожарами, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

В субъектах России, где в связи с сезонными рисками введен режим «ЧС», практические мероприятия будут отрабатываться не по учебным вводным, а по реализуемым планам действий и фактической обстановке.

Учение пройдет в три этапа – в первый день все силы приведут в готовность к реагированию на ЧС, во второй пройдет этап организации работ и в третий день будут непосредственно ликвидировать условные чрезвычайные ситуации.

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