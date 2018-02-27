Из-за трагедии на М5 в Башкирии в МЧС республики действует режим ЧС

В результате столкновения большегруза и микроавтобуса погибло девять человек.

На данный момент на место аварии, в которой, по уточненным данным МВД по РБ, погибло девять человек, уже работают спасатели МЧС, оперативная группа Уфимского гарнизона, психологи, сотрудники ГИБДД, бригады скорой, управления дорог «Приуралье», ДРСУ. На место ДТП выехало 22 единицы техники, работают 78 человек. Движение производится в штатном режиме в двух направлениях.

Действует режим ликвидации чрезвычайной ситуации. Причина ДТП уточняется. На базе ГУ МЧС по РБ организована горячая линия по телефону: 8 (347) 248-12-84.

Напомним, трагедия произошла в Иглинском районе республики, на 1546 км автодороги М5 , недалеко от села Улу-Теляк. По предварительной информации, столкнулись грузовик «Ман» и микроавтобус «Мерседес Спринтер». В последнем, по некоторым данным, находилось 12 пассажиров.