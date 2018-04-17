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Сборная УГАТУ вошла в восьмерку киберспортивных команд вузов России

17 апреля 2018, 09:31
15 апреля, сборные УГАТУ и КФУ набрали по 375 очков, но башкирская команда заняла первое место в ПФО по дополнительному показателю.

На региональном этапе Всероссийской киберспортивной студенческой лиги сборная УГАТУ одержала победу в пяти дисциплинах из шести, доказав, что их сборная – лучшая в республике.

Вместе с ребятами из Уфимского Государственного Авиационного Технического Университета в лиге принимали участие ребята из Самарской и Ульяновской областей, Пермского края, Чувашской республики и Республики Татарстан.

Заслужив звание лучшей студенческой киберспортивной сборной Приволжского федерального округа, «авиаторы» получают одну из восьми путевок в московский финал Студлиги, где в мае поборются за призовой фонд размером в шесть миллионов рублей.

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