Сборная УГАТУ вошла в восьмерку киберспортивных команд вузов России

На региональном этапе Всероссийской киберспортивной студенческой лиги сборная УГАТУ одержала победу в пяти дисциплинах из шести, доказав, что их сборная – лучшая в республике.
Вместе с ребятами из Уфимского Государственного Авиационного Технического Университета в лиге принимали участие ребята из Самарской и Ульяновской областей, Пермского края, Чувашской республики и Республики Татарстан.
Заслужив звание лучшей студенческой киберспортивной сборной Приволжского федерального округа, «авиаторы» получают одну из восьми путевок в московский финал Студлиги, где в мае поборются за призовой фонд размером в шесть миллионов рублей.