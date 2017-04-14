Студентов УГАТУ наградили за созданный ими болид призом «За волю к победе»

Болид создавался для участия в соревнованиях в Лондоне.

Корпус из углепластика, алюминиевая рама и колёса от велосипеда, именно так удалось добиться малого веса для своего болида команде инженеров из УГАТУ.

Это не единственная особенность транспортного средства. Главное: автомобиль - один из самых экологичных в мире, двигатель, работающий на этаноле, позволяет проехать на одном литре топлива около 15 километров. Как сообщает телеканал «Россия 1», студенты создавали болид на протяжении семи месяцев для участия в соревнованиях «ShellEco Marathon» (цель заезда проехать на одном литре топлива максимальное расстояние, в окончательном результате учитывается экологичность автомобиля).