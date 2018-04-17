Ирек Ялалов: 90% подтоплений в Уфе связаны с человеческим фактором

Сегодня, 17 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы был заслушан отчет о паводковой ситуации в башкирской столице. По последним данным, с 1 апреля текущего года от жителей Уфы поступили 167 заявок о подтоплении, из которых 143 касались подтопления придомовых территорий и 24 - дорог. В городе существует интерактивная карта подтоплений, но она пока слабо задействована, потому что подобные сигналы, как правило поступают в оперативные службы по телефону.