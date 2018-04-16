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Власти Башкирии объявили проект медного рудника приоритетным до 2063 года

16 апреля 2018, 19:02
Речь идет о разработке Ново-Учалинского месторождения.

В Перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкирии включен новый проект в области добычи и обогащения медной руды – строительство подземного рудника для разработки Ново-Учалинского месторождения медноколчеданных руд. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

Производительность будущего подземного рудника, по прогнозам, должна составить 4,5 млн тонн добываемого сырья в год. Предполагается создать 785 рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 22,7 млрд рублей. Срок реализации проекта — до 2063 года. Инициатором проекта выступает Учалинский горно-обогатительный комбинат.

Как сообщается в официальном релизе, данный инвестиционный проект направлен на выполнение горно-капитальных работ с оснащением горных выработок необходимыми инженерными сетями и оборудованием, а также на строительство поверхностных зданий и сооружений.

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