mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе пройдет «Библионочь» под лозунгом «Человек собаке друг»

16 апреля 2018, 10:19
Традиционная Всероссийская акция пройдет в этом году 20 апреля с 18.00 до 23.00.

Главное мероприятие, как сообщает пресс-служба администрации города, пройдет в модельной юношеской библиотеке №41 (Калинина,11). Тем не менее, акция пройдет практически во всех столичных библиотеках.

На «Библионочи» все желающие смогут помочь БФ «Потеряшки», приняв участие в платных мастер-классах, приобретая сувениры на благотворительной ярмарке, участвуя в лотерее.

Главным призом в лотерее станет билет на премьерный спектакль «Собачье сердце», который состоится 23 апреля во Дворце молодежи.

Все вырученные средства будут переданы в фонд.

В библиотеке №41 будет три площадки: детская «Бобик в гостях у Барбоса» с игровыми комнатами, живым чтением произведений Тургенева, книжной и картинными выставками и представлением от «Театра зверей Ксении Демьяновой».

На площадке «Собачье дело» пройдет благотворительная ярмарка и ряд мастер-классов.

Основная площадка - «Жил-был пес». Здесь пройдут встречи с заводчиками собак: Алексеем Барабанщиковым (он познакомит желающих с собаками породы вельш корги пемброк) и Светланой Рамазановой (заводчик хаски).

Почетным гостем нашего вечера будет Человек года РБ-2017 – Ольга Сорокина – руководитель единственного в Уфе Клуба юного собаковода.

Все желающие смогут помочь БФ «Потеряшки», приняв участие в платных мастер-классах, приобретая сувениры на благотворительной ярмарке, участвуя в лотерее.

Главным призом в лотерее станет билет на премьерный спектакль «Собачье сердце», который состоится 23 апреля во Дворце молодежи.

Все вырученные средства будут переданы в фонд.

В библиотеке №41 будет три площадки: детская «Бобик в гостях у Барбоса» с игровыми комнатами, живым чтением произведений Тургенева, книжной и картинными выставками и представлением от «Театра зверей Ксении Демьяновой».

На площадке «Собачье дело» пройдет благотворительная ярмарка и ряд мастер-классов.

Почетным гостем вечера будет Человек года РБ-2017 – Ольга Сорокина – руководитель единственного в Уфе Клуба юного собаковода.

Материалы по теме
В Уфе завершилась «Библионочь»: акция глазами фотографаСтала известна программа «Библионочи-2018» в Уфе
#Новости#Надежда Валитова#Культура
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48