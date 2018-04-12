Стала известна программа «Библионочи-2018» в Уфе

21 апреля в Уфе пройдет всероссийская социально-культурная акция «Библионочь» с темой «Магия книги», сообщили в пресс-службе администрации города.

В городе будут работать четыре площадки - главный корпус (ул. Ленина, 4), Центры юношеского (проспект Октября, 62/2) и детского чтения (ул. Менделеева, 203), Дом купца Чижова (второй корпус, ул. Октябрьской революции, 10).

На них будут проводиться интеллектуальные игры, конкурсы, викторины, квесты и другие интересные занятия. Пройдут выставки книжных экспозиций и периодики. Участники акции смогут приобрести книжную продукцию издательств и магазинов. Для маленьких участников в тренинг-центре будет работать детская анимационная комната.

Также насыщенная программа будет на следующих площадках.

В Центральной городской библиотеке Уфы (ул. Комсомольская, 138) пройдет литературно – музыкальная развлекательная программа «Ода книге».

На других площадках пройдет акция, посвященная книге: «Книга моей души» - театрализованное литературно-музыкальное представление, пройдет в модельной библиотеке №10 (ул. Гафури, 17), «Ночь разгона книжной пыли» - в модельной библиотеке № 6 (ул. Революционная, 165), «С книгой по жизни» - в модельной библиотеке № 32 (ул. Ферина, 14), «Роман с книгой «Живая книга» - в модельной библиотеке № 26 (ул. Маршала Жукова, 11/2).

Демские библиотеки (модельные библиотеки № 13, 35 и библиотека № 25) подготовили интересную литературно-музыкальную развлекательную программу «Дело было вечером…», посвященную досугу семьи, и, конечно же, чтению.

Также семейную программу «Всей семьей – в библиотеку или Магия книги» подготовили сотрудники модельной библиотеки № 2 (ул. З. Биишевой, 15).