Ансамбль песни и танца “Мирас” выступит в Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже

- Ансамбль “Мирас” был приглашен на участие в фестивалях, так как это один из широко известных в мировом масштабе ансамблей, а также один из лучших коллективов в России с высоким уровнем исполнительского мастерства. 2018 год также является годом плодотворного сотрудничества между Республикой Башкортостан и CIOFF, а в сентябре в Уфе пройдет Всемирный конгресс CIOFF. - отметил Филипп Бессонт.