Уфимский ансамбль “Мирас” назвали сюрпризом фестиваля в Марий-Эл
Фольклорный ансамбль песни и танца “Мирас” принял участие в международном фестивале в Республике Марий-Эл. Уфимцы были приглашены в качестве почетного гостя, сообщает пресс-служба города Уфы.
Приглашение выступить в Йошкар-Оле было получено в прошлом году в городе Бирск, во время мероприятия, посвященного 100-летию съезда марийского народа.
В день открытия “Мирас” порадовал марийских зрителей несколькими номерами - вокально-хореографические композиции «Илкайем» и «У шатра», в исполнении Гузель Асылбаевой прозвучала патриотическая песня, а солист Мурат Джанизаков сыграл на курае.
Выступление башкирского ансамбля было принято благосклонно.
- Высший класс! Когда смотришь ваши танцы, слушаешь курай, то как-будто побывал в вашем краю, - делится она из зрительниц Людмила Пашуткина.
- Каждый народ обладает великой историей, - замечает Виктор Николаев. – И именно она стала фундаментом для создания потрясающих образов «Мираса».
В Йошкар-Оле ансамбль также дал большой сольный концерт.
- На каждом конкурсе появляется то, чего не было ранее. Пару лет назад тон задавали очень сильные коллективы русского танца - «Импульс» из Санкт-Петербурга, «Сибирские узоры» из Новосибирска, а в прошлом году выделились эстрадные коллективы. Безусловно, и нынешний фестиваль подарит нам немало приятных сюрпризов, и один из них – наши гости из Уфы, ансамбль «Мирас», - отметил председатель жюри конкурса-фестиваля Михаил Мурашко.