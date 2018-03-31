Уфимский ансамбль “Мирас” назвали сюрпризом фестиваля в Марий-Эл

Приглашение выступить в Йошкар-Оле было получено в прошлом году в городе Бирск, во время мероприятия, посвященного 100-летию съезда марийского народа.

В день открытия “Мирас” порадовал марийских зрителей несколькими номерами - вокально-хореографические композиции «Илкайем» и «У шатра», в исполнении Гузель Асылбаевой прозвучала патриотическая песня, а солист Мурат Джанизаков сыграл на курае.

Выступление башкирского ансамбля было принято благосклонно.

- Высший класс! Когда смотришь ваши танцы, слушаешь курай, то как-будто побывал в вашем краю, - делится она из зрительниц Людмила Пашуткина.

- Каждый народ обладает великой историей, - замечает Виктор Николаев. – И именно она стала фундаментом для создания потрясающих образов «Мираса».

В Йошкар-Оле ансамбль также дал большой сольный концерт.