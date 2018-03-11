Уфимский ансамбль “Мирас” выступит в международном конкурсе

«Михаил Мурашко приглашает друзей» проводится с 2011 года и в этом году проходит в восьмой раз. В нем примут участие хореографические коллективы и исполнители из Москвы, Пермского края, Нижегородской и Новосибирской областей, Красноярского края, Чувашии, Татарии, Марий Эл. Ожидается приезд участников из стран ближнего и дальнего зарубежья и других регионов Российской Федерации.

Организаторыы конкурса-фестиваля - Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, Республиканский научно-методический центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности Республики Марий Эл при поддержке Государственной филармонии им. Я. Эшпая Республики Марий Эл, Управления культуры администрации г. Йошкар-Ола.

Президент конкурса-фестиваля и председатель жюри - заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист Республики Марий Эл, Лауреат Государственных премий, профессор Московского государственного института культуры, академик Международной Академии Информатизации при Организации объединенных наций Михаил Петрович Мурашко. Также в составе жюри конкурса – профессиональные специалисты по современной хореографии, классическому и народному танцу.