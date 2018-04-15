В Башкирии МЧС опубликовало свежую сводку о паводке

- Сегодня под контролем МЧС остаются 107 подтопленных придомовых территорий и 23 жилых дома. В зоне риска остаются Уфимский район и город Уфа, а также находящиеся в пойме реки Инзер населенные пункты Белорецкого, Бурзянского и Архангельского района, - уточнил в интервью в эфире программы «Вести-Башкортостан» глава регионального управления МЧС Марат Латыпов. – Был прогноз, что весна будет маловодная, в снеге было мало воды, однако при этом сильно промерзла земля, так что воде некуда уходить. Поэтому малые реки набирают обороты и выходят из берегов, чего в предыдущие года не случалось.