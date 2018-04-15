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В Башкирии МЧС опубликовало свежую сводку о паводке

15 апреля 2018, 12:25
По данным спасателей, обстановке постепенно нормализуется.

Сегодня, 15 апреля, ГУ МЧС РФ по РБ опубликовало свежие данные о паводковой ситуации в республике.

В целом ситуация в регионе постепенно нормализуется, но до завершения паводка пока далеко. Как уточнили в МЧС, пока еще миновал только первый этап паводка, и его пик еще впереди.

Особую опасность, по мнению гидрологов, представляют малые и средние степные реки. Между тем, и крупные водные артерии республики могут еще преподнести неприятные сюрпризы. Быстрее всего растет уровень воды в Белой. За последние сутки вода в ней поднялась сразу на 1 метр 17 см. Река Дема также наполняется талыми водами со скоростью почти метр в сутки. Река Уфа прибывает чуть меньше - в среднем полметра в сутки.

- Сегодня под контролем МЧС остаются 107 подтопленных придомовых территорий и 23 жилых дома. В зоне риска остаются Уфимский район и город Уфа, а также находящиеся в пойме реки Инзер населенные пункты Белорецкого, Бурзянского и Архангельского района, - уточнил в интервью в эфире программы «Вести-Башкортостан» глава регионального управления МЧС Марат Латыпов. – Был прогноз, что весна будет маловодная, в снеге было мало воды, однако при этом сильно промерзла земля, так что воде некуда уходить. Поэтому малые реки набирают обороты и выходят из берегов, чего в предыдущие года не случалось.

При этом Марат Латыпов уточнил, что его ведомство было готово к любому сценарию развития паводка. Но он каждый год где-то преподносит сюрпризы. В этом году таковым стало подтопление поселков Зубово и Чесноковка, которого не припомнят даже старожилы.

Тем временем Госкомитет РБ по ЧС опубликовал новые данные о паводковой ситуации в Башкирии с обобщенными данными с 1 апреля. Было зарегистрировано:

1) по 722 случаев (+4 случая за сутки) подтопления талыми водами домов, придомовых территорий и участков дорожного полотна в 42 муниципальных образованиях республики;

2) по затоплению 5 домов и подтоплениям 32 домов, 197 придомовых территорий, 10 участков дороги на территории 14 муниципальных районов республики в результате подъема воды на реках (+1 случай за сутки).

Непосредственно в Уфе нарастающим итогом с 1 апреля 2018 года зарегистрировано 167 заявок о подтоплении талыми водами, из них 143 – это придомовые территории, 24 – дорожное полотно. Из 167 заявок в 159 случаях подтопление было ликвидировано, на контроле – 8 случаев.

По данным ЕДДС муниципальных образований РБ из 966 случая, зарегистрированных с начала весеннего половодья, снято с контроля 833 случаев, на контроле остается 133 случаев.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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