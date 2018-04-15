После субботника из Уфы вывезли 3500 кубометров мусора

Что касается данных со всей Башкирии, то, по сведениям программы «Вести-Башкортостан», вместе с уфимцами в субботнике приняли участие еще более 53 тысяч человек. Их усилиями было собрано и вывезено на полигоны и свалки ТКО около 900 тонн твердых коммунальных отходов.