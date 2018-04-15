mkset.ru
ГлавноеВсе новости

После субботника из Уфы вывезли 3500 кубометров мусора

15 апреля 2018, 11:00
В уборке улиц и парков по городу участвовали около 80 тысяч человек.

Накануне, 14 апреля, вечером в администрации Уфы уже успели подвести итоги прошедшего в субботу первого в городе в этом году весеннего субботника. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Убрать город после зимы вышли более 79 тысяч горожан всех возрастов и поколений, среди них школьники, студенты, сотрудники предприятий, организаций и учреждений, работники жилищно-коммунальной сферы города, жители многоквартирных домов и частного сектора.

В их числе лопатами и метлами вчера махали во главе с мэром города Иреком Ялаловым и 400 муниципальных служащих, которые навели порядок на Аллее Победы в Орджоникидзевском районе Уфы совместно с волонтерами Уфимского топливно-энергетического колледжа и школьниками.

- Особенно приятно видеть, как охотно идет на субботники молодежь, ведь чистый город начинается с каждого из нас, - отметил глава города.

Коммунальные работники помыли арт-объекты, остановки, убирали дороги, вывозили мусор.

Приводили свои территории в надлежащее состояние сотрудники промышленных предприятий и торговли, лечебных, учебных заведений.

Вывозом и уборкой мусора занимались 896 единиц техники. Собрано и вывезено на полигон твердых бытовых отходов более 3500 кубометров мусора.

За время субботника было отремонтировано 461 кв. м дорожного покрытия.

Что касается данных со всей Башкирии, то, по сведениям программы «Вести-Башкортостан», вместе с уфимцами в субботнике приняли участие еще более 53 тысяч человек. Их усилиями было собрано и вывезено на полигоны и свалки ТКО около 900 тонн твердых коммунальных отходов.

Материалы по теме
Активисты ОНФ провели субботник на горе ИремельАктивисты "Чистой Уфы" в эти выходные проведут очередной субботник
#Новости#Субботник#Татьяна Майорова,#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48