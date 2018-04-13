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В Башкирии бывшего судебного пристава поймали со взяткой

13 апреля 2018, 15:33
Прокуратура Калининского района г. Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего бывшего судебного пристава-исполнителя. Молодого человека обвинили в получении взятки.

Выяснилось, что у сотрудника в производстве имелось дело по взысканию долго у одной из жительниц Уфы. Она должна была заплатить 60 тысяч рублей в один из банков. Молодой человек предложил девушке разрешить этот вопрос с помощью своего друга в банке. За “помощь” он потребовал 20 тысяч рублей.

Девушка заподозрила обман и рассказала полицейским. Сотрудники правоохранительных органов провели оперативное мероприятие и поймали пристава поличным. Молодой человек признал свою вину.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу.

В пресс-службе судебных приставов пояснили, что начали по данному факту внутреннюю проверку. В прошлом году в связи с утратой доверия по результатам проведенных проверок уволены 11 работников.

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