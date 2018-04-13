В Башкирии бывшего судебного пристава поймали со взяткой

Выяснилось, что у сотрудника в производстве имелось дело по взысканию долго у одной из жительниц Уфы. Она должна была заплатить 60 тысяч рублей в один из банков. Молодой человек предложил девушке разрешить этот вопрос с помощью своего друга в банке. За “помощь” он потребовал 20 тысяч рублей.
Девушка заподозрила обман и рассказала полицейским. Сотрудники правоохранительных органов провели оперативное мероприятие и поймали пристава поличным. Молодой человек признал свою вину.
Уголовное дело направлено в Калининский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу.
В пресс-службе судебных приставов пояснили, что начали по данному факту внутреннюю проверку. В прошлом году в связи с утратой доверия по результатам проведенных проверок уволены 11 работников.