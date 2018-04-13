Telegram - всё: ему грозит немедленная блокировка

Напомним, что сегодня, 13 апреля, в Таганском суде Москвы был рассмотрен иск Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру на территории России. Ведомство указывает на то, что мессенджер используется террористами и другими преступниками в своих, собственно, преступных целях.