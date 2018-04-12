Жители Башкирии смогут задать вопрос Рустэму Хамитову в прямом эфире

Наиболее интересные и актуальные вопросы прозвучат во время прямого эфира. Звонки начнут принимать с 12 апреля в 9.00 и до окончания программы. Дозвониться можно ежедневно с 9 до 18 часов по телефону: 8-800-347-03-47.