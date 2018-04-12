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Жители Башкирии смогут задать вопрос Рустэму Хамитову в прямом эфире

12 апреля 2018, 10:57
19 апреля в 19.00 в прямом эфире Глава Башкортостана Рустэм Хамитов ответит на вопросы жителей республики.

Ежегодную программу «Разговор с Главой Башкортостана» будут транслировать телеканалы БСТ, «Россия-24. Башкортостан», «Вся Уфа», радиостанции «Спутник FM», «Радио России Башкортостан».

Глава Башкортостана ответит на вопросы, касающиеся социально-экономической и общественно-политической жизни региона.

Свой вопрос Рустэму Хамитову сможет задать любой желающий для этого необходимо позвонить в единый центр обработки звонков. Сообщения на программу можно будет отправить, заполнив специальную форму на сайтах телеканалов БСТ, «Россия-Башкортостан», «Вся Уфа».

Наиболее интересные и актуальные вопросы прозвучат во время прямого эфира. Звонки начнут принимать с 12 апреля в 9.00 и до окончания программы. Дозвониться можно ежедневно с 9 до 18 часов по телефону: 8-800-347-03-47.

Звонок с городских и мобильных телефонов — бесплатный.

Программа «Разговор с Главой Республики Башкортостан» выйдет в эфир республиканских телеканалов седьмой год подряд.

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#Новости#Стася Генералова#Политика
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