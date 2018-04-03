Рустэм Хамитов рассказал, куда пойдут миллиарды от «Башнефти»

По словам главы региона, в Башкирии в этом году 15 млрд руб выделено на строительство объектов здравоохранения. О каких объектах идет речь?

- Мы начинаем новую программу по развитию здравоохранения, - рассказал Рустэм Хамитов журналистам после заседания. - Она включает в себя более десяти объектов.

- Самые значимые из них – это новый корпус в онкологическом диспансере, - сообщил он. - Новый корпус в 35 тыс кв м в кардиоцентре, оснащенный самым современным оборудованием, две детские поликлиники в Дюртюлях и Туймазах. Это хирургические корпуса в Октябрьском и Учалах, новая поликлиника в республиканской клинической больнице имени Куватова, новая поликлиника в Бирске, новый корпус в нашей инфекционной больнице. Это новый роддом №3. Одним словом, стройки значимые, большие. Суммарно они, наверно, потребуют порядка 13-14 млрд руб в ближайшие два с половиной года.

- Эти деньги есть, - добавил Рустэм Хамитов. - «Башнефть» перечислила налог на прибыль в размере 16 млрд руб за март месяц. Эта прибыль образовалась в результате перечисления ста миллиардов рублей компанией АФК «Система» в результате судебных решений на счет «Башнефти». Налог на прибыль составил 16,5 млрд руб. На прошлой неделе мы эти деньги получили.