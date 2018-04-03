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Рустэм Хамитов рассказал, куда пойдут миллиарды от «Башнефти»
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Рустэм Хамитов рассказал, куда пойдут миллиарды от «Башнефти»

Сегодня, 16:25ПолитикаРустэм БашкирцевФото: glavarb.ru
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