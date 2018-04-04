Хамитов: Нам выпала такая судьба – жить и работать в Башкирии
Глава республики вручил государственные награды 48 жителям Башкирии, включая двух подростков.
Сегодня, 4 апреля, в Уфе глава Башкирии Рустэм Хамитов вручил государственные награды России и Башкирии Орденами, знаками отличия, почётными грамотами, званиями и благодарностями отмечены профессиональные достижения 48 работников различных сфер экономики и социального блока.
Среди них были и министр финансов РБ Рида Субханкулова, и репетитор по балету Гузель Абсатарова, и тележурналист Эрнест Хайруллин, и производственники, и даже два восьмиклассника из Уфы Ильфат Галин и Денис Кузнецов , удостоенные почетных грамот Российского союза спасателей (список награждённых).
- Все мы трудимся на благо нашей страны и республики. Нам выпала такая судьба – жить и работать в очень крепком субъекте Российской Федерации, в Республике Башкортостан, - обратился к собравшимся Рустэм Хамитов и, как всегда, рассказал о трудовых буднях региона.
- В целом у нас неплохие показатели по бюджетной обеспеченности, экономическому, социальному развитию. Мы выполняем взятые на себя обязательства в этой части. И дальше точно так же будем работать, - отметил глава республики. - Сегодня в зале представители многих профессий, направлений. Мы видим, что в каждом из них есть достойные люди, которые продвигают вперёд свою отрасль, область действий. Это очень важно для нашей страны и республики.