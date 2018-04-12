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В Уфе молодая рецидивистка ограбила цветочный магазин

12 апреля 2018, 12:50
Девушка похитила большого плюшевого медвежонка прямо с витрины.

Полиция задержала в Кировском районе Уфы 26-летнюю ранее судимую уфимку, которая украла мягкую игрушку из цветочного магазина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Как следует из материалов дела, ограбление произошло примерно в 23.00. О нем в полицию сообщила сотрудница цветочного магазина. Момент кражи зафиксировала камера видеонаблюдения.

На кадрах отчетливо видно, как молодая девушка в красной куртке сначала поинтересовалась цветами, а потом вышла из магазина. Не прошло и минуты как она вновь вошла в магазин и схватила большого плюшевого медведя, ринувшись вместе с ним вон из магазина. Игрушка оказалась привязана к деревянному стеллажу, так что девушка уволокла его вместе с медвежонком, бросив позднее по дороге. Догнать ее сотруднице магазина не удалось.

Оперативники уголовного розыска совместно с полицейскими патрульно-постовой службы быстро вычислили грабительницу и задержали. Выяснилось, что живет неподалеку и уже была ранее судима за кражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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