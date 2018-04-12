В Уфе молодая рецидивистка ограбила цветочный магазин

На кадрах отчетливо видно, как молодая девушка в красной куртке сначала поинтересовалась цветами, а потом вышла из магазина. Не прошло и минуты как она вновь вошла в магазин и схватила большого плюшевого медведя, ринувшись вместе с ним вон из магазина. Игрушка оказалась привязана к деревянному стеллажу, так что девушка уволокла его вместе с медвежонком, бросив позднее по дороге. Догнать ее сотруднице магазина не удалось.