В Башкирии кассу почтамта ограбили почти на 2 млн рублей

Добычей грабителей стали два мешка с деньгами.

В башкирском Белебее грабители вынесли из кассы местного почтамта два мешка с деньгами. Как сообщает источник в правоохранительных органах, ограбление произошло ночью восьмого февраля. Грабители проникли в помещение через окно, при этом сработала сигнализация. Добычей злоумышленников стали два инкассаторских мешка, в которых находилось около 1,7 млн рублей.

Стоит отметить, что сотрудники ЧОП приехали на место спустя три минуты после того, как грабители разбили окно. Однако к этому времени они уже успели скрыться.

Так же, как сообщает источник, ограбление попало в объектив видеокамер, и это безусловно поможет задержать грабителей.

В пресс-службе почты России в Республике Башкортостан информацию подтвердили, сообщив, что во время ограбления никто не пострадал, и этот инцидент никак не отразится на клиентах, все обязательства перед ними выполняются в полном объёме.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 уголовного кодекса (кража), выполняются необходимые следственные действия, - сообщили в пресс-службе регионального МВД.