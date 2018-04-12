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В Москве одобрили новые территории опережающего развития в Башкирии

12 апреля 2018, 13:37
Речь идет о Белорецке, Благовещенске и Нефтекамске.

Минэкономразвития России готовит проекты постановления правительства РФ о создании территории опережающего экономического развития (ТОР) в таких моногородах Башкирии, как Белорецк, Благовещенск и Нефтекамск. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

5 апреля соответствующие заявки Башкирии были одобрены на заседании федеральной комиссии по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития.

Напомним, в декабре 2016 года статус ТОР был присвоен моногородам Белебей и Кумертау. За 2017 год в моногородах Белебей и Кумертау резидентами уже инвестировано порядка 1,2 млрд рублей и создано 600 рабочих мест.

На сегодняшний день в этих городах уже зарегистрированы 14 резидентов, работающих в сфере химической, легкой промышленности, производстве стройматериалов, пищевой продукции и других направлениях. Реализация их проектов позволит привлечь более 2,8 млрд рублей инвестиций и создать свыше 2 тысяч новых рабочих мест.

Справка. Как пояснили в минэкономразвития России, ТОРы создаются в целях диверсификации экономики моногородов посредством снижения зависимости от градообразующих предприятий, привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест и улучшения социально-экономического положения монопрофильных муниципальных образований в целом. На таких территориях действует льготный правовой режим для предпринимателей.

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