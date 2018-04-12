В Москве одобрили новые территории опережающего развития в Башкирии

На сегодняшний день в этих городах уже зарегистрированы 14 резидентов, работающих в сфере химической, легкой промышленности, производстве стройматериалов, пищевой продукции и других направлениях. Реализация их проектов позволит привлечь более 2,8 млрд рублей инвестиций и создать свыше 2 тысяч новых рабочих мест.