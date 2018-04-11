Одноклассники запустили ленту «Рекомендации»

Талантливые авторы, создающие интересный контент в ОК, смогут получить новую аудиторию и увеличить охваты своих групп и страниц. Благодаря технологии Content ID, построенной на базе нейросетей, авторы будут защищены от плагиата: любому уникальному контенту, который попадает в «Рекомендации», присваивается отметка в системе. Благодаря этому первоисточник получает больше охвата, чем его копии в социальной сети.