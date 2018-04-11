Одноклассники запустили ленту «Рекомендации»

В Одноклассниках появилась персональная лента новостей от новых для пользователя авторов, ведущих личные страницы или группы - сервис «Рекомендации».
Пользователи смогут находить новый контент на разнообразные свежие темы и разных форматов: в ленту рекомендаций попадают текстовые публикации, фотографии, видео и прямые эфиры.
Талантливые авторы, создающие интересный контент в ОК, смогут получить новую аудиторию и увеличить охваты своих групп и страниц. Благодаря технологии Content ID, построенной на базе нейросетей, авторы будут защищены от плагиата: любому уникальному контенту, который попадает в «Рекомендации», присваивается отметка в системе. Благодаря этому первоисточник получает больше охвата, чем его копии в социальной сети.
За подбор контента в ленте «Рекомендаций» отвечает динамически обучаемая нейросеть и алгоритмы персональных рекомендаций «умной ленты».