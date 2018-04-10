В Башкирии в пожаре погиб мужчина

Ночью 10 апреля обнаружили тело человека после тушения пожара в одном из домов Салаватского района, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. По данному факту организована доследственная проверка.
Сначала загорелся один бревенчатый дом в селе Насибаш Салаватского района, потом пламя переметнулось на другой дом. В одном из домов обнаружили тело мужчины, предположительно хозяина дома. Сын погибшего остался без жилья.
Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.
Сейчас проводятся пожарно-технические исследования, устанавливается причина смерти погибшего.