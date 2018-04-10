mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии в пожаре погиб мужчина

10 апреля 2018, 12:27
Его сын остался без жилья.

Ночью 10 апреля обнаружили тело человека после тушения пожара в одном из домов Салаватского района, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. По данному факту организована доследственная проверка.

Сначала загорелся один бревенчатый дом в селе Насибаш Салаватского района, потом пламя переметнулось на другой дом. В одном из домов обнаружили тело мужчины, предположительно хозяина дома. Сын погибшего остался без жилья.

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.

Сейчас проводятся пожарно-технические исследования, устанавливается причина смерти погибшего.

Материалы по теме
В Уфе из пожара эвакуировали 15 человекВ Уфе произошел сильный пожар в двухэтажном бараке
#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48