Политический долгожитель Башкирии поздравил Амана Тулеева с новым постом

Константин Толкачев – почти такой же политический долгожитель, как и Аман Тулеев. Толкачев в 65-летнем возрасте имеет 19-летний опыт депутатства и руководителя башкирского парламента. Аману Тулееву в мае исполнится 74 года, он 6 лет руководил областным Советом и 21 год работал губернатором Кемеровской области.