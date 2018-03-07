Победительница молодежных праймериз станет помощником Константина Толкачева

Молодая, непосредственная и увлеченная тем, чем занимается – именно такая девушка стала победителем Молодежных праймериз в Башкортостане. Они прошли вчера, 6 марта, в Уфе.

- Это был настоящий вызов самой себе. Никогда не выступала раньше публично. Мне правда было тяжело, но результат говорит о том, что я справилась, - делится Элина.

Получению диплома победителя предшествовали два месяца непростых испытаний. Решение об участии в праймериз было принято буквально за три дня до окончания приема заявок. Элина очень быстро собрала необходимые по условиям конкурса 50 подписей от своих сторонников и представила все документы организаторам.

Однако сам процесс дебатов, казалось, не задался. Перед первым этапом Элина заболела ангиной и потеряла голос.

- Мне очень было очень сложно. Два дня я вообще не могла говорить и уже хотела отказаться от участия, но все же решила не отступать, - поясняет Элина.

На первых в своей жизни дебатах она говорила о проблемах, близких каждому юноше и девушке – профориентации и трудоустройстве. Элина предложила создать специальное мобильное приложение, которое со школьных лет будет фиксировать способности ребенка, а к выпускному классу высчитает его склонности к определенному направлению.

- Пользоваться данными приложения могли бы не только родители школьника, но и потенциальные работодатели. Зная об успехах молодого человека в то или иной области, можно заранее решить взять его в будущем на работу. Таким образом, организация может принять решение об оплате учебы будущему сотруднику, - считает Элина.

Искренность в подаче и успешная презентация своих идей обеспечили девушке победу на первом этапе и путевку в полуфинал, где ее ждали новые испытания.

- На дебаты в полуфинале не смогли прийти мои сторонники. Я снова очень расстроилась. Поэтому попадание в финал стало полной неожиданностью, ведь за меня проголосовали совершенно незнакомые люди. Это значит, им действительно понравилось мое выступление, - отмечает Элина.

В финале, который состоялся в Уфе 6 марта, у Элины Хисамовой были очень сильные соперники. Единственная девушка из шести лучших молодых дебатеров республики, она сохранила свою изюминку – искренность и непосредственность. Вместе с новаторскими идеями это обеспечило Элине победу.

Выиграть – это непередаваемые ощущения! Жизнь меня к такому не готовила! – признается победительница молодежных праймериз.

На церемонии награждения cекретарь регионального отделения «Единой России», председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев объявил, что победитель станет его помощником. Это стало настоящим подарком для Элины в преддверии Международного женского дня.