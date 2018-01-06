Толкачев объяснил, в каких сферах Башкирии нужны частные партнеры
С 1 января 2018 года вступил в силу республиканский закон о поправках в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан о налогах, сообщили в пресс-службе Госсобрания Башкирии. Законом освобождены от налога на имущество организаций налогоплательщики, заключившие соглашение о государственно-частном партнерстве или концессионное соглашение с правительством республики. Срок действия льготы ограничивается сроком действия соглашения.
Законом также увеличен срок подтверждения капитальных вложений при определении объемов налоговых льгот с трех лет до пяти лет с момента заключения инвестиционного соглашения при реализации приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан с объемом инвестиций в основной капитал более 5 млрд рублей. Кроме того, расширены условия получения налоговых льгот для организаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты на территории республики. В том числе инвесторы, находящиеся в процессе реорганизации в форме преобразования юридического лица, сохранят право на пониженные налоговые ставки.
– Закон нацелен на привлечение максимального количества инвесторов в республику, - прокомментировал председатель Государственного Собрания Башкирии Константин Толкачев. - Предоставлением налоговых преференций мы рассчитываем заинтересовать социально ответственный бизнес в реализации проектов государственно-частного партнерства. На данный момент этот вариант сотрудничества работает не так эффективно, как хотелось бы. Вступление в силу данного закона делает государственно-частное партнерство более привлекательным для деловых кругов. Мы рассчитываем, что с помощью нового закона удастся реализовать перспективные проекты государственно-частного партнерства, которые принесут пользу жителям республики. Речь идет прежде всего о совместной работе бизнеса и государства в сфере образования, здравоохранения, культуры, открытия новых детских садов, образовательных и медицинских центров.