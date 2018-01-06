Толкачев объяснил, в каких сферах Башкирии нужны частные партнеры

Вступил в силу закон о поддержке налоговыми льготами проектов государственно-частного партнерства.

С 1 января 2018 года вступил в силу республиканский закон о поправках в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан о налогах, сообщили в пресс-службе Госсобрания Башкирии. Законом освобождены от налога на имущество организаций налогоплательщики, заключившие соглашение о государственно-частном партнерстве или концессионное соглашение с правительством республики. Срок действия льготы ограничивается сроком действия соглашения.

Законом также увеличен срок подтверждения капитальных вложений при определении объемов налоговых льгот с трех лет до пяти лет с момента заключения инвестиционного соглашения при реализации приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан с объемом инвестиций в основной капитал более 5 млрд рублей. Кроме того, расширены условия получения налоговых льгот для организаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты на территории республики. В том числе инвесторы, находящиеся в процессе реорганизации в форме преобразования юридического лица, сохранят право на пониженные налоговые ставки.