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Под Москвой нашли останки жертв авиатрагедии, где разбились жители Башкирии

10 апреля 2018, 16:32
Дочь одной из погибших пассажирок авиарейса, к своему ужасу, обнаружила жуткое зрелище на месте катастрофы.

Жительница Орска Юлия Синицына, побывавшая 6 апреля на месте авиакатастрофы в Раменском районе Подмосковья, выложила в интернет свое обращение, в котором высказала возмущение ситуацией на месте крушения самолета «Саратовских авиалиний». Об этом сообщил портал 56orb.ru.

Напомним, ЧП произошло 11 февраля текущего года. Авиарейс направлялся из Москвы в Орск. На борту Ан-148 находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Среди погибших также были двое уроженцев Башкирии - 25-летняя Кристина Алексеенко и 43-летний Юрий Ямаев.

Юлия Синицына приехала на место катастрофы, чтобы положить цветы на место гибели своей мамы, и увидела жуткую картину – на проталинах из-под снега появились останки погибших и фрагменты самолета, собрать которые, видимо, в феврале спасателям не удалось из-за погодных условий.

- Когда я шла по полю, то увидела большое количество фрагментов самолета, личных вещей, а также человеческих останков. Там не было ни охраны, ни МЧС, ни полиции... никого. Через 2,5 часа приехал глава района и начал с нами разговаривать, - рассказала Юлия.

Девушку возмутило то, что специалисты различных ведомств прибыли на место крушения самолёта только после того, как она подняла шум.

- На наши вопросы: почему мы все это должны видеть, почему это всё тут лежит, снег тает… это не по-человечески… и почему сюда пускают всех подряд? На все наши вопросы никто не смог ответить, - пояснила девушка.

Чтобы не быть голословной, Юлия Синицина сделала фотографии с места крушения Ан-148. Чуть позже она приложила их к заявлению в полицию.

Специалисты Следственного комитета попытались ее успокоить, что именно в понедельник, 9 апреля, должны возобновиться поисковые работы. Так это или нет, девушка намерена убедиться лично, сегодня она снова отправивится на место трагедии.

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#Авиакатастрофа#Татьяна Майорова,#Видео
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