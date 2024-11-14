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Авиакатастрофа

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2024
Самолет из Уфы сломался в небе над Египтом
14 ноября, 12:43
Видео. Житель Башкирии отправил видеосообщение перед авиакатастрофой в Судане
22 октября, 07:55
Парапланерист упал на женщину в Башкирии
Спортсмен потерял управление в районе Торатау вечером в понедельник, 29 июля, сообщает МЧС РБ.
29 июля, 17:07
Крупный бизнесмен из Башкирии погиб в Канаде
6 июля, 20:12
2023
Гибель Пригожина вошла в список громких убийств в истории политики
Загадочные обстоятельства гибели Евгения Пригожина стали основанием о возникновении версии о политическом убийстве.
25 августа 2023, 12:09
Погибли 200 человек: 38 лет со дня авиакатастрофы Ту-154 Карши-Уфа-Ленинград
11 июля 2023, 08:56
21 год назад в авиакатастрофе c «Башкирскими авиалиниями» погибли 52 ребенка
1 июля 2023, 12:54
2020
Встреча ХК «Салават Юлаев» с минским «Динамо» начнётся с минуты молчания
7 сентября 2020, 04:49
2019
Росавиация запросила документы по испытаниям «Суперджета» — СМИ
«Новые Известия» публикуют мнение эксперта о том, что в пожаре самолета были виновны не только пилоты.
17 мая 2019, 09:39
Компания «Сухой» прокомментировала ЧП со сгоревшим самолетом в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» следовал по маршруту Москва-Мурманск, но экстренно вернулся в столичный аэропорт.
5 мая 2019, 18:57
2018
Семьям вахтовиков из Башкирии, разбившимся в Сибири, выплатили компенсацию
26 августа 2018, 10:00

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