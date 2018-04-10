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Госкомстрой РБ: Решение о достройке объектов "Интеграла" еще не принято

10 апреля 2018, 11:53
Об этом сообщил заместитель главы Госкомстроя Артем Ковшов на пресс-конференции, организованной изданием "Коммерсантъ-Башкортостан".

- Ситуация с "Интегралом" по-своему уникальна, потому что проблемные объекты у нее имеются в двух регионах - Башкирии и Удмуртии, и трех городах - Уфе, Нефтекамске и Ижевске, - уточнил Артем Ковшов.

- Правительство Удмуртии настояло, чтобы всеми объектами "Интеграла" занималась одна компания, в том числе, по юридическим причинам. Наше руководство региона не против этого. Но вопрос по этой проблеме будет окончательно решен после назначения арбитражного управляющего и утверждения положения о реализации имущеста "Интеграла".

По словам Артема Ковшова, в решении проблемы обманутых дольщиков наметилась позитивная тенденция, потому что в последнее время на заседаниях межведомственной комиссии решается вопрос об исключении из реестра обманутых дольщиков людей, получающих жилье.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что объекты «Интеграла» в Башкирии поможет достроить компания из Удмуртии. Сотрудники госкомитета Башкирии по строительству поговорили об этом по телефону со своими удмуртскими коллегами.

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#Новости#Татьяна Майорова,#Общество
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