Госкомстрой РБ: Решение о достройке объектов "Интеграла" еще не принято

- Правительство Удмуртии настояло, чтобы всеми объектами "Интеграла" занималась одна компания, в том числе, по юридическим причинам. Наше руководство региона не против этого. Но вопрос по этой проблеме будет окончательно решен после назначения арбитражного управляющего и утверждения положения о реализации имущеста "Интеграла".