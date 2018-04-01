Чиновники мэрии Уфы встретились с дольщиками «Интеграла»

Как сообщили в пресс-службе мэрии столицы, в администрации Ленинского района Уфы прошла встреча с дольщиками незавершённого объекта строительства – литера № 3, расположенного на земельном участке, ограниченном улицами Ахметова, Шмидта, в створе жилых домов №№ 302-284 по улице Ахметова. Застройщик – АО «Интеграл».

В ней принял участие первый заместитель администрации Уфы Флюр Ганиев. От инициативной группы дольщиков дома № 3 выступил Алексей Филиппов, который коротко ознакомил присутствующих с историей вопроса.

На встрече, в частности, обсудили дорожную карту по завершению строительства литера 3. Помочь участникам долевого строительства вызвались представители Госстроя республики, администрации Ленинского района. Подробности встречи в мэрии не уточнили.

Напомним, ранее мы писали, что объекты «Интеграла» в республике поможет достроить компания из Удмуртии. Во время расширенного совещания участники долевого строительства предложили рассмотреть возможность участия в достройке объектов ОАО «Интеграл» удмуртской компании «Зардон-групп».

Региональный оператор выработал план действий по возможности привлечения данного застройщика. Сейчас представители «Зардон-групп» изучают недострои, чтобы оценить, насколько возможно завершить строительство объектов ОАО «Интеграл».