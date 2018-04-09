В Башкирии задержали браконьеров за ловлю раков

По предварительным данным, трое местных жителей занялись ловлей раков на реке Белая, но вскоре были изобличены и задержаны полицией. С места происшествия оперативники изъяли более 1 тысячи раков, снасти и снаряжение для подледного лова, а также GPS-навигатор, для нахождение ранее заготовленных лунок, в которых устанавливались раколовки и сети. Браконьеры передвигались на снегоходе.