В Башкирии задержали двух браконьеров, промышлявших незаконной ловлей раков
Сегодня, 13:13ОбществоЗиля Аскерова
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Браконьеров поймали 6 апреля в трех километрах от села Кыргызово Краснокамского района.
20-летний и 34-летний местные жители на снегоходе “Рысь” выехали за незаконной добычей. При помощи запрещенных раколовных “бочек” они наловили 1200 раков. Однако, реализовать добычу не успели – их на месте ловли поймала полиция.
В Башкирии во время нереста ловля раков строго запрещена.
Против молодых людей уже завели уголовное дело за групповую незаконную добычу, совершенную по предварительному сговору. Теперь им грозит тюремный срок от 3 до 5 лет.
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