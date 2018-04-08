В Башкирии задержали двух браконьеров, промышлявших незаконной ловлей раков

20-летний и 34-летний местные жители на снегоходе “Рысь” выехали за незаконной добычей. При помощи запрещенных раколовных “бочек” они наловили 1200 раков. Однако, реализовать добычу не успели – их на месте ловли поймала полиция.

В Башкирии во время нереста ловля раков строго запрещена.