В Башкирии пресекли деятельность рыбаков-браконьеров

Природе причинен ущерб в 73 тысячи рублей.

На двух озерах в Абзелиловском районе Башкирии – Банное и Южные Улянды, которые являются памятниками природы и на которых, соответственно, запрещена рыбалка, зафиксировали факты браконьерства, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Так, было изъято 15 килограммов рыбы и 26 рыболовных снастей. Было возбуждено 21 административное дело по статье «Нарушение правил рыболовства».