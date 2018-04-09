Мэр Уфы: Субботники - это не столько уборка, сколько воспитательная мера

- Ко мне на личный прием приходили жители Советского района Уфы и рассказали о вопиющих фактах, когда работники подрядных организаций, проводивших ремонт во дворах, вели себя по-хамски по отношению к жильцам. И такое повторялось не один раз. Я считаю, что такое поведение недопустимо, ведь эти работники фактически общаются со своими заказчиками, на чьи средства они выполняют работу, - заявил Ирек Ялалов. - Ко мне также обращались активные горожане с просьбами, чтобы акты приемки выполненных работ согласовывались с ними. Хочу отметить,что на прием приходят очень подготовленные люди, которые порой могут фору дать некоторым кадровым работникам муниципальных организаций.