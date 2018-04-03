Отзывы о Haval. Практика эксплуатации нового SUV бренда в Уфе

Поэтому, помимо всего прочего, важным критерием выбора была вместимость будущего семейного авто – мест должно быть семь! Чтобы в салон не только поместилось все большое семейство, но и чтобы при движении на любые, даже дальние расстояния, каждый чувствовал себя комфортно и свободно. Особенно младшенькие – у Дениса трое детей 14, 8 и 6 лет – они же никогда не могут долго сидеть спокойно! Ну и проходимость, это само собой, потому что, по признанию самого Дениса, по бездорожью в поисках места отдыха они могут заехать достаточно далеко.