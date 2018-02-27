Репортаж MKSET: В Уфе прошли ледовые испытания кроссоверов Subaru

Уфимцы испытали автомобили на льду и скоростном заснеженном треке.

Официальный дилер Subaru в Уфе компания «Автотехсервис» провела тест-драйв на льду. Поучаствовали в нём и наши корреспонденты.

Летом прошлого года мы совершили марш-бросок по бездорожью Чекмагушевского района Башкирии - на Subaru «Outback». Универсал повышенной проходимости не совсем подходил для этих целей, но тем не менее отлично справился с поставленными задачами, машина уверенно проходила броды, косогоры и превратившиеся после ливня в «густую сметану» полевые дороги. В этот раз мы получили возможность опробовать тот же Outback, но уже в зимних условиях. Предварительно договариваться не пришлось, и мы пришли в качестве гостей на ежегодный «ледовый» тест-драйв Subaru.

Ледовый тест-драйв Subaru проводится в Уфе уже в пятый раз, акция рекламная, но количество желающих от этого не уменьшается, а качество только выигрывает. По словам организаторов ежегодно попробовать свои силы на льду приходит до двухсот человек.

В этом году «Автотехсервис» в качестве полигона выбрал уфимский ипподром «Акбузат», протестировать японских самураев можно было на двух площадках: ледовый каток, со змейками, крутыми разворотами и риском улететь в сугроб; и круг на скорость, где под надзором инструкторов по экстремальному вождению из оппозитных японских сердец выбивали всю спесь. На обеих площадках было три разных автомобиля, привычный нам Outback, ярко рыжий Subaru XV и Forester.

Попасть за руль можно было двумя способами: заранее отправить заявку или встать в «живую очередь». Первый вариант мы намерено проигнорировали, чтобы преждевременно не обнаруживать своё присутствие и не дать организаторам возможности подготовится. Решили встать в очередь. Это было нашей ошибкой: запись была полная, на каждого «тестера», давалось по пятнадцать минут и прошмыгнуть между ними с привычным «я только спросить» было весьма сложно. Единственное «окно» в записи было через два часа после нашего прихода, пришлось коротать время за безалкогольным глинтвейном, участвуя в конкурсах и зарабатывая призы от партнёров. Там то мы и встретились с одним из организаторов, которая узнав нас воспользовалась служебным положением и пустила нас за руль вместо одного из записавшихся, но не пришедших клиентов.

2,5-литровый Outback с 175 лошадьми под капотом и инструктором за рулём лихо проходил змейки и делал крутые развороты на скорости около 30-40 километров в час, скорость кажется маленькой, ровно до того момента пока сам не окажешься за рулём полуторатонной машины. Со змейкой проблем не возникло совсем, а вот на выходе и следующим за ним крутом повороте пришлось попотеть, но с помощью японских электронных систем и какой-то матери пройти в узкие ворота из конусов все-таки удалось. На удивление второй круг оказался сложней чем первый, хотя проходил по той же траектории, дело в появившейся уверенности в себе и постоянном желании прибавить скорости, благо ни к чему плохому это не привело. Третий круг мы решили отключить антипробуксовку, которая помогала плавно и без особых проблем проходить повороты. Опыт неприятный, но полезный: уже на простенькой змейке мы сбили один конус, а при попытке пройти крутой разворот не попали в «ворота», едва не угодив в сугроб. Дальше было фигурное катание, заносы и неконтролируемые развороты, тут тоже обошлось без жертв. Кстати, спустя совсем немного времени система включилась сама, видимо поняв, что без неё мы до финиша доберёмся нескоро.

С полным ощущением того, что самое интересное мы уже пережили, глинтвейну выпили, подарки от партнёров собрали, мы без особого энтузиазма решили всё же пробиться во вторую зону, где потенциальные покупатели катались по кругу. После первого круга, по которому нас катал инструктор, стало ясно, что проехать по кругу не так просто, как кажется со стороны.

Круг длиной тысячу метров с поворотами в 8 градусов инструктор прошел со средней скоростью около девяноста километров в час, при этом не скидывая газ в поворотах. Адреналина в крови прибавилось, а вот желания повторить подобное стало заметно меньше. Переборов страхи и ещё раз переспросив: «Кто будет платить, если разобьём машину?», я поменялся местами с мастером по экстремальному вождению.

Первый круг - разминочный, на скорости около 50-60 километров нужно было привыкнуть к дороге, которая за несколько часов превратилась в жижу глубиной около 5-7 сантиметров. В таких условиях даже кратковременная потеря бдительности в повороте может привести к весьма печальным последствиям. На прямых, где, казалось бы, можно дать газу, была другая опасность – колея, которую для нас проложили другие участники, самое страшное - подготовка к повороту, когда нужно было выйти из колеи и перестроиться к внешнему краю кольца. На втором круге инструктор со словами: «даже если почувствуешь, что ушёл в занос - не дёргайся», позволил немного добавить скорости. Понять, что он имел в виду, я смог на первом же повороте, в самом начале которого задняя ось перешла грань скольжения, и появилось ощущение, что беда близко, однако электроника сделала своё дело, и немного добавив газу, мы вышли на правильную траекторию. К концу круга уверенности стало больше, но не настолько, чтобы отключать системы безопасности, как мы сделали ранее на льду.

Как итог можно сказать, что если вы планируете покупку автомобиля, оглянитесь по сторонам, не каждый производитель готов на деле доказать, на что способна машина. А тест-драйв - вещь нужная и пренебрегать возможностью проверить покупку в разных условиях не стоит.