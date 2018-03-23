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В Башкирии разыскивают 28-летнего алиментщика

23 марта 2018, 10:50
Алик Насибуллин задолжал своему несовершеннолетнему сыну более 360 тысяч рублей.

Как сообщает служба судебных приставов, мужчина не проживает по своему адресу регистрации, не отвечает на звонки и не является на прием к приставу-исполнителю. Более того, до сих пор ничего неизвестно о его местонахождении. Приставы просят позвонить всех тех, кто что-либо знает о том, где может находиться Алик Насибуллин, и позвонить по телефону: (347) 273-56-40.

В соответствии с ФЗ «О персональных данных» судебные приставы-исполнители в рамках исполнительных производств по принудительному исполнению судебных актов вправе осуществлять обработку, в том числе распространять биометрические персональные данные без согласия должника.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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