В Башкирии разыскивают 28-летнего алиментщика

Как сообщает служба судебных приставов, мужчина не проживает по своему адресу регистрации, не отвечает на звонки и не является на прием к приставу-исполнителю. Более того, до сих пор ничего неизвестно о его местонахождении. Приставы просят позвонить всех тех, кто что-либо знает о том, где может находиться Алик Насибуллин, и позвонить по телефону: (347) 273-56-40.