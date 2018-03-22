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В Башкирии дали три года автолюбителю, сбившему группу школьников

22 марта 2018, 17:56
Мужчина сел за руль, не имея прав, и сбил школьников, фотографировавшихся во время экскурсии на краю трассы.

В Туймазинском районе Башкирии суд вынес приговор 26-летнему местному жителю, который признан виновным в совершении ДТП, в результате которого четверо школьников получили серьезные травмы.

Напомним, жуткое ДТП произошло 13 октября прошлого года. Группа школьников отправилась на экскурсию. Во время путешествия дети решили сфотографироваться на память возле стелы с надписью «Туймазинский район», расположенную возле деревни Япрыново. В это время прямо в них врезался на большой скорости легковой автомобиль ВАЗ-21150. В итоге больше всего пострадали четверо детей, которые были госпитализированы. Одному из них придется долго проходить реабилитацию.

Суд приговорил виновного автолюбителя к трем годам ограничения свободы.

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