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В Одноклассниках покажут матчи сборной России с Бразилией и Францией

21 марта 2018, 16:08
Прямая трансляция начнется 23 марта в 19:00.

В группе Телеспорта в социальной сети Одноклассники пройдет прямая трансляция игр сборной России по футболу с Бразилией и Францией.

В пятницу 23 марта в 19:00 начнется трансляция матча с Бразилией (комментаторы - Станислав Минин и Денис Алхазов), во вторник 27 марта на арене «Санкт-Петербурга» начнется матч со сборной Франции (комментаторы – Денис Наливайко и Алексей Андронов).

Это наш второй опыт трансляций матчей сборной России. Матчи с Бразилией и Францией – это отличная возможность для наших пользователей посмотреть на игру российских футболистов всего за несколько месяцев до начала чемпионата мира. Благодаря технологиям соцсети аудитория ОК сможет получить максимум впечатлений от просмотра и одновременно обсудить игру с друзьями в онлайн-чате, директор по стратегическому партнерству социальной сети Одноклассники Александр Володин.

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#Новости#Злата Зукович#Спорт
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