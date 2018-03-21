В Одноклассниках покажут матчи сборной России с Бразилией и Францией

Это наш второй опыт трансляций матчей сборной России. Матчи с Бразилией и Францией – это отличная возможность для наших пользователей посмотреть на игру российских футболистов всего за несколько месяцев до начала чемпионата мира. Благодаря технологиям соцсети аудитория ОК сможет получить максимум впечатлений от просмотра и одновременно обсудить игру с друзьями в онлайн-чате, директор по стратегическому партнерству социальной сети Одноклассники Александр Володин.