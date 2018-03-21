В Башкирии восемь семей не будут выселять из заброшенного депо

– Несмотря на то, что суды всех инстанций решили вопрос не в вашу пользу, нам совместно с администрацией района удалось добиться улучшения ситуации, – сообщил Рифат Шайхутдинов. – В ответ на обращение собственник здания, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, уведомил, что выселение жильцов депо приостановлено. Сейчас вопрос обсуждается и на уровне правительства республики. Постараемся сделать всё от нас зависящее, чтобы вы стали собственниками этого жилья.