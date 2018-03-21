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В Башкирии в пожаре скончался 64-летний мужчина

21 марта 2018, 12:10
Тело обнаружили при тушении пожара в деревенском доме.

21 марта ночью в одном из домов деревни Бикеево Чишминского района Башкирии обнаружили труп мужчины, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

В ночь с 20 на 21 марта в Бикеево загорелся жилой дом. После пожара обнаружили тело 64-летнего хозяина. Предварительная причина пожара – нарушения правил безопасности эксплуатации печи.

Сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии. Судебно-медицинская экспертиза установит причины смерти погибшего. Назначено также пожарно-техническое исследование.

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