В Башкирии двое скончались в пожаре

26 февраля в 3:52 поступила информация о пожаре в квартире пятиэтажки на улице Карла Маркса в Салавате, сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Площадь задымления составила три квадратных метра, пожар тушили шесть единиц техники и 16 человек личного состава.