В Башкирии двое скончались в пожаре

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Погиб мужчина, личность второго погибшего устанавливается.
26 февраля в 3:52 поступила информация о пожаре в квартире пятиэтажки на улице Карла Маркса в Салавате, сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Площадь задымления составила три квадратных метра, пожар тушили шесть единиц техники и 16 человек личного состава.
При тушении пожара обнаружили тело мужчины 1963 года рождения и еще одно тело, личность которого устанавливается в данный момент. Также выясняется причина пожара.
МЧС настоятельно рекомендует гражданам осторожно обращаться с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности.
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Партнер рубрики "РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан"
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