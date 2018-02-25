Следком Башкирии начал проверку по факту гибели женщины и ребёнка в пожаре

Следственный комитет начал проверку по факту гибели женщины и её девятилетней дочери при пожаре в Бураевском районе Башкирии.

Как сообщили в ведомстве возгорание произошло около трёхчасов ночи на втором этаже двухэтажного дома в селе Бураево, предварительная причина пожара – неисправность электропроводки. В ходе тушения огня, из квартиры в бессознательном состоянии были эвакуированы женщина и её девятилетняя дочь, вскоре они скончались в карете скорой помощи, не приходя в сознание.