Следком Башкирии начал проверку по факту гибели женщины и ребёнка в пожаре
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Предварительная причина смерти отравление продуктами горения.
Следственный комитет начал проверку по факту гибели женщины и её девятилетней дочери при пожаре в Бураевском районе Башкирии.
Как сообщили в ведомстве возгорание произошло около трёхчасов ночи на втором этаже двухэтажного дома в селе Бураево, предварительная причина пожара – неисправность электропроводки. В ходе тушения огня, из квартиры в бессознательном состоянии были эвакуированы женщина и её девятилетняя дочь, вскоре они скончались в карете скорой помощи, не приходя в сознание.
Сейчас на месте пожара работают следователи, им предстоит установить причины возгорания, параллельно судмедэксперты сделают выводы о причинах смерти. Одна из основных версий отравление продуктами горения.
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